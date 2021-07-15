«У меня нет денег»: Жительница Омска, сломавшая ивы на улице Ленина, отказалась компенсировать ущерб

Вандалка сообщила: переживает, что запись с ее «подвигом» видели друзья и мама. Фото: скриншот видео (УМВД России по Омской области)

Молодую женщину, которая варварски изуродовала три шаровидных ивы на улице Ленина, задержали и допросили. Выяснилось, что по центру города в ночь на 1 июля «прогулялась» 28 летняя жительница Морозовки.

Ранее ее уже задерживали за распитие алкоголя на улице, поэтому «бывалая» вандалка знала, какое наказание ей грозит в этот раз. За мелкое хулиганство полагается лишь штраф в 500 рублей.

Другую компенсацию – за одно полностью уничтоженное и два покалеченных дерева – она платить не собирается.

– Я нигде не работаю, у меня нет денег, – заявила женщина полицейским.