В Омске ищут лихача, который сбил ребенка на «зебре» и скрылся с места

Скрывшегося с места происшествия водителя разыскивает полиция. Фото: vk.com/55gibdd

Неприятный инцидент случился примерно в 18 часов 13 июля в районе дома № 71 на улица Блусевича. 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сбила машина. При этом водитель даже не остановился, проверить, что случилось с ребенком, и скрылся с места происшествия.

Из-за полученных травм пострадавшей пришлось обратиться за помощью в больницу. Сбившего ее лихача сейчас разыскивает полиция.

Очевидцев происшествия просят позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску: (3812) 79-35-04 и (3812) 79-30-51, или 02.