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Общество15 июля 2021 9:50

Омичка взяла для мошенников четыре кредита на 1,5 миллиона рублей

Женщину убедили, что это поможет спастись от мошенников, которые пытались эти кредиты на ее повесить
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичка рассчитывала, что погасила кредиты, а теперь осталась должна нескольким банкам.

Омичка рассчитывала, что погасила кредиты, а теперь осталась должна нескольким банкам.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В полицию обратилась дочь пенсионерки, которая попалась на стандартную удочку мошенников. Пожилой женщине позвонили и представились сотрудниками центробанка. Женщине рассказали, что кто-то пытается взять кредит на ее имя в пяти разных банках. Чтобы этого избежать ей предложили самостоятельно взять кредиты в этих банках, а потом их сразу же погасить. Пожилая женщина взяла четыре кредита в разных банках общей суммой около 1,5 миллионов, еще и сняла 90 тысяч со своей кредитной карты. Все эти деньги она перевела на указанные счета. Мошенники заверили пенсионерку, что кредиты закрыты, и теперь ей придется только дождаться повестки на допрос в полицию. Туда омичка все же попала, но уже пришла с дочерью подавать заявление о мошенничестве.

Сейчас, как уточнили в пресс-службе полиции, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. А омичам еще раз напоминают, что не стоит слепо доверять тем, кто представляется работниками банков. Лучше лично перезванивать в банк и проверять информацию.