Омскую студентку приговорили к 14 годам за убийство пожилой соседки

Студентка забила пенсионерку табуретом из-за отказа одолжить денег. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске суд приговорил к суровому наказанию 20-летнюю студентку, убившую пожилую соседку. Все произошло в мае 2020 года. Тогда студентка пришла к соседке, чтобы одолжить денег. Пенсионерка никогда не отказывала, но в тот день денег не дала. Девушка разозлилась и решила забрать деньги сама, так как знала, где они лежат. Студентка повалила бабушку на пол, стала душить, а потом жестоко забила попавшей под руку табуреткой. Следователи насчитали около 30 ударов по всему телу. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Девушка забрала 60 тысяч и мобильный телефон, даже не попытавшись вызвать помощь для соседки.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что адвокат студентки пытался обжаловать приговор суда, ссылаясь на неправильную квалификацию действий его подзащитной, но пятый апелляционный суд общей юстиции оставил первоначальный приговор в силе. Девушке придется отсидеть 14 лет за убийство в колонии общего режима.