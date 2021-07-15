В Омске устроителей незаконных свалок будут ловить с помощью камер

Ловить тех, кто незаконно сбрасывает мусор будут с помощью видеонаблюдения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске продолжают бороться с незаконными свалками. Только в этом году в городе уже находили несколько незаконных свалок с самым разным мусором, от костей крупных животных до опасных ламп. Мэрия проверила одно из мест на окружной дороге, где постоянно образуется свалка. Силами администрации оттуда вывезли около 7 тонн мусора, который сваливали незаконно предприниматели, у которых нет договора на обращение с ТКО.

- Граждане или юридические лица, разместившие здесь отходы промышленного и бытового происхождения, нарушили обязательное требование действующего Российского законодательства. Земельный кодекс запрещает использовать земли в таком виде и загрязнять их тем самым, закон об отходах производства и потребления напрямую запрещает размещать отходы в границах населенных пунктов, - рассказывает эксперт тематической площадки «Экология» регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Татьяна Вдовина.

Чтобы люди больше не сбрасывали мусор в этом месте мэрия предприняла несколько мер: перекопали накатанный въезд, установили там бетонные блоки и запрещающие знаки. А чтобы следить за происходящим на участке становили видеокамеры. Власти надеются, что это поможет избежать появления мусора снова.