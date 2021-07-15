Омичка хотела положить деньги на карту, но их украли из банкомата

Омичи воспользовались забывчивостью женщины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 57-летняя омичка. Она заявила, что с ее счета украли деньги, которые она только что туда положила. Оказалось, омичка в одном из торговых центров воспользовалась банкоматом, чтобы положить деньги на карту. Она воспользовалась бесконтактным модулем, поэтому карта была при ней и она не обратила внимание на то, что не вышла из системы. После окончания операции омичка просто ушла, чем и воспользовались двое молодых людей. Они подошли сразу после женщины и сняли с ее счета 5 тысяч рублей.

Теперь парня и девушку разыскивает полиция. Они попали на камеры видеонаблюдения в торговом зале. Что это именно те люди, подтвердили очевидцы. Если вы видели их, то сообщите об этом в полицию по телефонам: 89139692668 или 79-37-02.