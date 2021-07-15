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Общество15 июля 2021 7:05

В Омске третий день ищут девочку-подростка в зеленой футболке

Девушка перестала выходить на связь в понедельник
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Девушка ушла из дома в легкой одежде. Фото: ПСО «ЛизаАлерт»

Девушка ушла из дома в легкой одежде. Фото: ПСО «ЛизаАлерт»

В Омске уже несколько дней обеспокоенная родная ищет пропавшего подростка. В понедельник, 12 июля, 17-летняя Алина Рассолова ушла из дома и больше не вернулась. Девушка не отвечает на звонки и никак не дает о себе знать. Родные обратились в поисковый отряд за помощью.

Известно, что в день исчезновения Алина была одета в зеленую футболку, синие джинсы и белые кеды.

Приметы Алины: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы и карие глаза.

Если вы видели Алину или знаете, где она может находиться, сообщите по телефонам, указанным в ориентировке или в полицию.