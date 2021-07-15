Под Омском на федеральной трассе столкнулись три легковушки и автобус

В аварии участвовали три легковушки и автобус. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Наканунеближе к вечеру в полицию сообщили о серьёзном ДТП недалеко от Омска. На 794 километре трассы Челябинск - Новосибирск столкнулись три легковых автомобиля: «Тойота Спринтер», «ВАЗ-2114», «Тойота RAV-4» и пассажирского автобуса «ПАЗ». В момент аварии он выполнял рейс по маршруту № 123 «Лузино – ж/д вокзал».

От одного из автомобилей осталась только гора покареженного металла. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Что именно произошло на дороге в Омском районе пока не известно, в полиции проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины случившегося. Но известно, что есть пострадавшие: женщину водителя из «Тойоты Спринтер» и одну из пассажиров автобуса доставили в больницу. Судя по фото с места происшествия, больше всего пострадала именно Спринтер. От авто осталась только груда металла. Остальные машины пострадали незначительно.