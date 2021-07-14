В омском «Континенте» собирают подписи в поддержку кандидатов на выборы в Заксобрание

Напомним, что в единый день голосования, 19 сентября, на территории региона будут проходить 39 избирательных кампаний. Жители региона будут выбирать депутатов в Госдуму РФ, областной парламент, а также в районные, городские и сельские советы.

На выборы в депутаты Заксобрания политические партии собирают подписи в поддержку выдвижения списков кандидатов. Это нужно, чтобы показать наличие поддержки избирателей определенной партии. Причем секретарь Избирательной комиссии Омской области Александр Христолюбов обратил внимание, что не все партии должны собирать подписи. Например, «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» делать это не обязаны, а остальные участники избирательного процесса, выдвигающие списки кандидатов по одномандатным округам, подписи должны собирать.

Чтобы список кандидатов выдвинутой партии был зарегистрирован, необходимо собрать и представить в избирком порядка 7,5 тыс. подписей.

Такая форма сбора подписей организована из-за противоэпидемических соображений.

- В условиях пандемии собирать подписи путем обхода по квартирам очень сложно, ведь не каждый откроет и выйдет навстречу сборщикам подписей. Поэтому по инициативе губернатора Омской области Александра Буркова и правительства созданы условия для сбора подписей политическими партиями в таких вот прекрасных местах — большом, уютном и теплом торговом центре. За это нужно поблагодарить бизнес-сообщество. Каждый омич, у которого есть с собой паспорт, может поставить подпись за любую партию. Подписаться можно за разные партии одновременно, нет ограничений, — рассказал Александр Христолюбов. Причем избиратели области могут проголосовать в том месте и на том участке, где ему удобно, хоть на курорте.

Голосование продлится 3 дня с 17-19 сентября и записаться на него можно будет, начиная со второго августа через любую территориальную районную комиссию, через МФЦ и Госуслуги.