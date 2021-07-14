Омичка заплатила за три платья, а получила картон

В произошедшем предстоит разобраться полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С заявлением в полицию обратилась одна из жительниц села Неверовка Таврического района. Женщина рассказала, что в интернете наткнулась на сайт магазина одежды. Раньше она ничего там не покупала, но несколько платьев так приглянулись, что она решила рискнуть. Женщина сделала заказ на три платья, позвонив по телефону. Уже через три дня сельчанка отправилась на почту, чтобы забрать посылку. За нее она заплатила 4 253 рубля.

Неладное женщина заметила только дома, когда в коробке нашла куски картона и одно платье, которое даже не заказывала. Продавец сельчанке уже не ответил. В полиции приступили к расследованию, предварительно установлено, что номер, по которому звонил продавец, зарегистрирован в Москве. В пресс-службе полиции напоминают омичам, что нужно быть осторожными при покупках в интернете, и совершать их только в проверенных магазинах.