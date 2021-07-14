В Омске на Иртыше перевернулась яхта

Мужчине пришлось дожидаться спасателей в воде рядом с лодкой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Сегодня днем около 13:25 один из омичей вышел на балкон покурить. Его окна как раз выходят на Иртыш, и омич заметил, что на середине реки перевернулась лодка, а рядом с ней в воде мужчина. Омич сразу же позвонил в МЧС.

Омича доставили на берег, а также достали и его лодку. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Мачта яхты сломалась от удара о воду. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

На помощь пострадавшему отправились сотрудники МЧС на катере. Мужчина был в спасательном жилете, поэтому не утонул. Мужчина перевернулся на середине реки в районе телецентра. Его и лодку доставили на берег. Оказалось, что омич ходил на лодке под парусом. Когда ее достали из воды, конец мачты оказался сломан, но сам парус был цел.