«Транснефть - Западная Сибирь» подвела промежуточные итоги работы в области охраны труда

Основной объем финансовых средств был направлен на приобретение спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты, а также организацию обучения работников.

На производственных объектах АО «Транснефть - Западная Сибирь» была проведена модернизация систем освещения и вентиляции. В целях исключения возможности травмирования сотрудников при проведении ремонтных работ приобретены 590 единиц специальных средств малой механизации и грузозахватные приспособления: лебедки, домкраты, стропы.

В области охраны труда большое внимание уделяется сохранению здоровья сотрудников - проводятся периодические медицинские осмотры. В первом полугодии обследование прошли более 2 тыс. человек. В условиях неблагоприятной эпидемической ситуации организована вакцинация работников против коронавирусной инфекции. В настоящее время на предприятии сформирован коллективный иммунитет от COVID-19. Кроме того, для предотвращения возможных случаев заражения вирусным клещевым энцефалитом закуплено более 1,3 тыс. доз вакцины.

В первом полугодии проведено 891 учебно-тренировочное занятие, участники отрабатывали действия в случае наступления возможных нештатных ситуаций. В тренировках был задействован персонал филиалов предприятия в Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Красноярском крае. По направлению «Промышленная безопасность» предаттестационную подготовку прошли 118 работников, аттестацию в территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора – 74 сотрудника.