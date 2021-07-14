В Омске изменили схему движения на перекрестке Красного Пути и 7-й Северной

На перекрестке установили дополнительные знаки и добавили секции в светофор. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске из-за ремонта коллектора до 3 августа перекрыли часть улицы 7-я Северная. После этого водителям пришлось пользоваться объездными путями, но на светофорах начали образовываться заторы. Чтобы этого избежать, на время ограничения движения мэрия поменяла схему движения на перекрестке улиц Красный Путь и 7-я Северная.

Теперь там организовал разворот с крайней левой полосы при движении в направлении центра. Для этого на перекрестке установили знак «Место разворота» и добавили секции в светофоре. В мэрии рассчитывают, что это поможет снизить нагрузку на перекрестки с улицами Березовая и Кемеровская. Раньше поворачивать налево можно было только там.