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Общество14 июля 2021 13:42

В Омске изменили схему движения на перекрестке Красного Пути и 7-й Северной

Это сделали, чтобы избавиться от пробок из-за перекрытия улицы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На перекрестке установили дополнительные знаки и добавили секции в светофор.

На перекрестке установили дополнительные знаки и добавили секции в светофор.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске из-за ремонта коллектора до 3 августа перекрыли часть улицы 7-я Северная. После этого водителям пришлось пользоваться объездными путями, но на светофорах начали образовываться заторы. Чтобы этого избежать, на время ограничения движения мэрия поменяла схему движения на перекрестке улиц Красный Путь и 7-я Северная.

Теперь там организовал разворот с крайней левой полосы при движении в направлении центра. Для этого на перекрестке установили знак «Место разворота» и добавили секции в светофоре. В мэрии рассчитывают, что это поможет снизить нагрузку на перекрестки с улицами Березовая и Кемеровская. Раньше поворачивать налево можно было только там.