Мэрия хочет продать ДК Козицкого в центре Омска за 100 млн: Желающих купить пока нет

ДК имени Козицкого предлагают отдать в частные руки. Фото: mib55.livejournal.com

В горсовете в очередной раз обсуждали судьбу двух разрушающихся зданий, которые сейчас находятся на балансе мэрии – кинотеатра "Сатурн" и ДК имени Козицкого. Особенно много вопросов вызвало предложение о приватизации последнего.

Дмитрия Петренко, например, удивило, что балансовая стоимость объекта, указанная в документах, представленных депутатам, – всего 13 млн рублей.

– Балансовая стоимость указывается для информации, но, судя по всему, эту строчку надо исключить, чтобы она никого не смущала, - ответил глава омского депимущества. Отчуждение имущества осуществляется только по рыночной стоимости, согласно 178-ФЗ. Предварительная стоимость продажи ДК имени Козицкого составляет 75 млн рублей без земельного участка, а вместе с ним порядка 90-100 млн рублей.

Депутаты вспомнили, что в этом здании хотели создать центр единоборств имени Пушницы, но инвестора для этого социального проекта найти пока не удалось.

– Путь создания концепции был долгим, а сейчас не самое лучшее время для вкладывания средств в социальную инфраструктуру, но это не значит, что после коронакризиса такой инвестор не найдется. С точки зрения бизнеса, торговый центр здесь никто не построит, достаточно посмотреть, как выглядит Центральный рынок. Здесь возможны два варианта: медцентр или жилой дом с подземной парковкой и клетушками-малосемейками в пределах 2 млн рублей (другие квартиры будут слишком дорогими). Поэтому предлагаю отсрочить процесс и включить ДК в план приватизации, но не на 2022, а на 2023 год, – считает депутат Сергей Дроздов.

Его коллега Алексей Провозин эмоционально высказался по поводу проблемы. По его мнению, если здание не приватизируют, оно окончательно разрушится и городу придется тратить деньги на снос.

– Вы сами не знаете, что делать с этим объектом! – говорит Провозин. – На самом деле, никто не знает, что с ним делать. Но на сегодняшний день совершенно очевидно: ДК им. Козицкого не нужен никому! А городу нужны деньги! У нас проблем выше крыши. И пусть берет этот объект хоть кто. Пусть лучше стоит новый жилой дом, чем страшное обветшавшее здание, в котором скоро кто-нибудь погибнет. Оно в конечном итоге сложится. Завтра нам вынесут предписание о сносе, и мы будем тратить городские деньги на снос страшного, убогого, устаревшего, аварийного здания!

Парламентарии так и не пришли к единому мнению по этому вопросу, поэтому отложили его обсуждение на осеннюю сессию.