В Омске ковидом заразились уже 55 тысяч человек

Темпы заражения ковидом в регионе перестали расти. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске по последним данным минздрава общее число заражений достигло 55 076 случаев. Сегодня заболели 334 человека. В предыдущую неделю эти показатели только росли, а сейчас пока держатся на одном уровне.

Выздоровели за сутки 82 человека. Всего за время пандемии справиться с болезнью смогли 42 961 человек.

Погибли сегодня 7 человек. За все время пандемии 1 578 омичей.

Довольно активно идет прививочная компания, в ней поучаствовали уже 358 545 человек, а полностью привиты 245 958 человек.