Сопредседатель центрального ОНФ Елена Шмелева высоко оценила уровень доверия партии

В Telegram-канал «Единая Россия. Официально» появилась публикация, в котором кандидат от «Единой России» и один из лидеров федерального списка партии Елена Шмелева делится своими впечатлениями от участия в партийной жизни. «Это удивительный уровень доверия и ответственности, когда ты становишься лицом в списке лидеров «Единой России», - считает Шмелева.

Отвечая на вопрос, почему она приняла решение пойти на выборы от Единой России в эфире программы СОЛОВЬЕВ LIVE Шмелева заявли, что по ее мнению партия позволит перенести многие инициативы в сфере образования на законодательный уровень.

«Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику в сфере образования в течение следующих пяти лет. Уверена, что благодаря моему статусу мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу Единой России», - уверена Шмелева.

Напомним, что Елена Шмелева вошла в пятерку лидеров федерального списка «Единой России». Кроме нее, партийный топ-5 возглавили министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.