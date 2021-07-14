Омск находится в центре мощнейшего в Сибири циклона

Осадки не прекратятся до конца недели. Фото: ventusky.com

После жары в Омск уже традиционно пришли холода и дожди. Сейчас наш регион находится в самом центре мощного циклона. По данным портала Вентускай, циклон несет с собой постоянные дожди. Они не прекратятся в Омске до конца недели. Не будет и тепла. Несмотря на то, что в соседних регионах температура гораздо выше, в Омск потепление не заглянет еще долго.

Тепло окружает Омскую область, но еще долго не придет в регион. Фото: ventusky.com

Синоптики прогнозируют повышение температуры только на следующей неделе. В среднем днем воздух будет прогреваться до +25, дождей почти не прогнозируют. А вот на этой неделе наоборот, осадки разной интенсивности будут идти постоянно, а температура в среднем будет держаться около +15 градусов.