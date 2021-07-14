Под Омском в котловане утонула женщина

Компания пошла купаться в опасный глубокий котлован. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одна трагедия на воде произошла накануне, 13 июля, в последний теплый день. Хоть и было пасмурно, температура еще держалась высокая, поэтому компания местных жителей в Калачинском районе решила устроить пикник. Местом выбрали берег котлована в деревне Ковалево, где купаться было запрещено.

Как уточнили в пресс-службе полиции, сообщение об утонувшей 49-летней женщине поступило около 13:00. Предварительно известно, что алкоголем компания не злоупотребляла. Женщина отплыла от берега и просто начала тонуть, спасти ее не успели. Котлован в этом месте очень глубокий, поэтому тело утонувшей все еще ищут.