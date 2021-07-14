Омич устроил теплицу для марихуаны в съемной квартире

Омич обустроил теплицу по всем правилам. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Полицейские задержали 28-летнего омича, устроившего на съемной квартире теплицу для конопли. Его задержали на улице 2-й Ленинградской с пакетиком сушеной марихуаны. Тамже омич снимал квартиру, при осмотре которой и выяснилось, чем он промышлял.

В квартире нашли целую теплицу по выращиванию марихуаны. Омич основательно подошел к делу, закупил тканевые боксы, фитолампы, электронные термометры и все необходимое для выращивания конопли. Семена он приобрел через интернет. За несколько месяцев омичу удалось вырастить 25 кустов и насушить 267 граммов марихуаны.

На омича завели уголовные дела по двум статьям «Незаконное хранение наркотических средств» и «Незаконное культивирование наркосодержащих растений». Садовнику теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Как уточнили в пресс-службе полиции, еще проводится проверка, в ходе которой выяснят, пытался ли омич продавать наркотик.