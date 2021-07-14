Грабители заставили омича перевести им все деньги с карты

Напавших на омича грабителей задержали. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омске поймали двух мужчин, которые ограбили 29-летнего омича на дачах. Пострадавший сам обратился в полицию и рассказал, что произошло.

Он шел с дачи, когда встретил на одной из аллей СНТ двух пьяных мужчин. Они не прошли мимо, а привязались к прохожему, потребовав вывернуть карманы и показать, что он нес в сумке. Ничего особенно ценного у омича с собой не оказалось. Тогда пьяные грабители забрали телефон и, угрожая ножом, потребовали назвать пароль от приложения банка. Омич решил, что лучше не рисковать, и сообщил все данные. Повезло, что на карте было немного денег, всего 500 рублей. Но этого грабителям оказалось вполне достаточно. Они перевели деньги себе и ушли.

Как выяснили полицейские, один из грабителей уже был ранее судим за хранение наркотиков. Приятели попали на камеры видеонаблюдения в СНТ с продуктами и выпивкой, которые купили на краденые деньги. Теперь приятелям грозит до 7 лет лишения свободы по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», уточнили в пресс-службе полиции.