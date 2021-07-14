Омичка перерезала горло своему сожителю за измену

Женщина застала любимого в постели с другой и не сдержала чувств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В суде будут рассматривать дело 44-летней омички. Женщина уже была несколько раз судима за причинение тяжкого вреда здоровью, а в этот раз совсем потеряла голову от ревности и совершила убийство.

По данным следствия, трагедия произошла 3 мая 2021 года. Несколько дней до этого женщина распивала спиртное в компании своего сожителя и знакомых. Но именно 3 мая омичка застала возлюбленного в постели с другой. В ярости она схватила ножи и ударила в горло обоим. Правда после этого вызвала скорую. Медикам удалось спасти мужчину, а вот женщина погибла.

Ревнивой омичке предъявили обвинение по двум статьям за убийство и покушение на убийство двух лиц. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения.