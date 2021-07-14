«Росводоканал Омск»: новая техника – высокое качество услуг

За последние семь лет в омском водоканале обновлено 60% автопарка предприятия - 146 единиц техники заменено современными образцами. В этом году в «Росводоканал Омск» на смену устаревшим машинам уже прибыли десять единиц новой техники.

Парк компании пополнили автобус, два трактора, два тракторных прицепа, КамАЗ-тягач, УАЗ повышенной проходимости, мусоровоз, автокран и прицеп. Ещё три единицы техники поступят на предприятие в ближайшие месяцы - это гидродинамическая машина и два полноприводных автомобиля «Соболь».

Автобус будет перевозить сотрудников цеха очистных сооружений и сетей водоотведения, а КамАЗ-тягач - доставлять на место ремонтных работ гусеничный экскаватор. Два трактора с прицепами помогут при благоустройстве территории и на погрузо-разгрузочных работах. Автомобиль УАЗ уже отправился «на службу» в цех водопроводно-канализационного хозяйства «Крутая горка». А гидродинамическая машина на базе КамАЗа в следующем месяце «усилит» цех по эксплуатации канализационных сетей и выйдет на промывку городской канализации от засоров. Автомобили «Соболь» Горьковского автозавода будут работать на городских сетях при проведении телеметрических обследований и в службе собаководства.

«Обновление автопарка предприятия – процесс практически непрерывный - новая техника поступает ежегодно. Замене подлежит транспорт, который эксплуатировался более 20 лет. Обновленный автопарк – это манёвренность, функциональность, комфортабельность, снижение выбросов углекислого газа, улучшение условий труда для персонала предприятия и повышение качества работ на сетях, которое, безусловно, заметят горожане. Затраты на спецтехнику и новые машины в этом году составят около 30 млн рублей», – рассказал директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Самым весомым приобретением в 2021 году стал автокран стоимостью 8 млн рублей. В 2020 году водоканал приобрел установку горизонтально-направленного бурения (ГНБ) стоимостью 9 млн рублей. Технические характеристики установки ГНБ позволяют прокладывать трубопроводы диаметром 500 мм и протяжённостью 300 метров без траншей и нарушения благоустройства городской среды.

Всего в автопарке омского водоканала 244 единицы автомобильной и специальной техники.