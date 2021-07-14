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Общество14 июля 2021 7:13

Нарушителей масочного режима в Омске будут ловить по камерам видеонаблюдения

На этой неделе поймали 205 водителей без масок
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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следить за водителями без масок теперь будут с помощью камер видеонаблюдения.

следить за водителями без масок теперь будут с помощью камер видеонаблюдения.

Фото: Татьяна ЭЙХМАН

На последнем заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омске приняли решение об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима. Помимо усиления патрулей власти решили использовать и современные технологии. На дорогах нерадивых водителей общественного транспорта и такси теперь будут отслеживать с помощью камер видеонаблюдения. Об этом рассказал начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами министерства региональной безопасности Юрий Чистяков.

На этой неделе уже поймали 205 водителей общественного транспорта без масок. Пассажиры оказались более дисциплинированными, без масок поймали всего 5 человек. В магазинах вывили 15 нарушителей масочного режима.