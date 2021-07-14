Нарушителей масочного режима в Омске будут ловить по камерам видеонаблюдения

следить за водителями без масок теперь будут с помощью камер видеонаблюдения. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

На последнем заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омске приняли решение об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима. Помимо усиления патрулей власти решили использовать и современные технологии. На дорогах нерадивых водителей общественного транспорта и такси теперь будут отслеживать с помощью камер видеонаблюдения. Об этом рассказал начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами министерства региональной безопасности Юрий Чистяков.

На этой неделе уже поймали 205 водителей общественного транспорта без масок. Пассажиры оказались более дисциплинированными, без масок поймали всего 5 человек. В магазинах вывили 15 нарушителей масочного режима.