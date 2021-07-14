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Общество14 июля 2021 7:00

Ради прививки от ковида мэр Омска Оксана Фадина похудела на 20 килограмм

Так чиновница объяснила, почему привилась только сейчас
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Оксана Фадина недавно сделала прививку от коронавируса. Фото: vk.com/oksana.fadina

Оксана Фадина недавно сделала прививку от коронавируса. Фото: vk.com/oksana.fadina

Накануне мэр Омска Оксана Фадина рассказала, что поставила прививку от коронавируса. Довольно актуальная тема в разгар третьей волны. Многие омичи до сих пор сомневаются, стоит ли вакцинироваться. Оксана Фадина привилась и рассказала об этом в своих соцсетях. В комментариях омичи поинтересовались, почему она сделала это только сейчас.

- Это, конечно, хорошо и правильно, что вакцинировались. У меня только один вопрос - а почему только сейчас? Вакцина в Омске с января доступна всем желающим "проявить заботу о своём здоровье и здоровье своих родных". Почему только спустя полгода решили личным примером убедить сомневающихся сделать прививку? Возможно, для кого-то Ваш пример действительно стал бы решающим аргументом в пользу вакцинации, и сейчас у нас было бы больше привитых омичей, - спросил один из пользователей.

В ответ на это Фадина написала, что у нее были причины затянуть с вакцинацией. Чтобы поправить здоровье перед прививкой ей пришлось сильно похудеть.

- Были проблемы со здоровьем, пришлось сбросить вес, минус 20 кг. Стабилизировать давление. Потом был праймериз, за 2 месяца объехала 18 районов не снижая темп основной работы, и выходных не было совсем. Теперь освободилась время наконец-то в графике и выходные, чтобы после прививки автономно побыть дома. Вот и вся причина того, что не сразу, - объяснила мэр в комментариях.