Омич похитил приятельницу матери из-за долга в 600 рублей

Необычное преступление произошло в селе Низовое Муромцевского района. Страсти, достойные боевика, развернулись в селе из-за смешного долга в 600 рублей. 53-летняя местная жительница заняла деньги у приятельницу, но отдать быстро не получилось. О задержке узнал 30-летний сын сельчанки и стал решать проблемы радикально. Как предполагают следователи, сельчанин ещё в мае 2021 года похитил должницу матери и запер у себя дома. Он требовал у женщины немедленно вернуть долг. Сельчанка не знала, как ей выбраться и что делать. На помощь пришла мать похититель, через сутки она и выпустила приятельницу на свободу.

Сейчас по заявлению потерпевший идёт следствие. Собирают улики и возможные доказательства произошедшего. На сельчанин завели уголовное дело по статье "похищение человека". Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.