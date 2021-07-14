Заключенные омской колонии сделали копию памятника Степаныча

ФОТО: УФСИН по Омской области

Необычный талант в себе обнаружили несколько заключенных исправительной колонии №12 в Омске. Времени на креатив у них теперь достаточно, поэтому они придумали сделать свой вариант знаменитой скульптуры слесаря-сантехника. На изготовление, кстати, ушло несколько месяцев и 50 килограммов гипса и 20 метров проволоки.

Степаныча делали по фото. Чтобы сохранить скульптуру и защитить ее от дождя, ее обработали водоотталкивающим составом. В администрации колонии подчеркнули, что были только рады поддержать творческий порыв заключенных. В итоге свой вариант Степаныча администрация разместила на самом видном месте - у входа в столовую омской тюрьмы.