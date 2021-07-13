Мэр Омска стала кандидатом в депутаты Государственной Думы

Мэра Омска Оксана Фадина получила официальный статус кандидата в депутаты, после того, как представила необходимый пакет документов в Избирательную комиссию Омской области. Она выдвигается в депутаты Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва по одномандатному избирательному округу № 141.

В избирком Оксана Фадина передала решение партии «Единая Россия» о ее выдвижении в депутаты Госдумы, заявление, копии паспорта, диплома о высшем образовании, документы с места работы и ряд других. Причем весь комплект документов был представлен в двух экземплярах – на бумажном и электронном носителях, а в целом процедура подачи документов заняла около 15-20 минут. После проверки представленных сведений членами комиссии Оксана Фадина получила подтверждение о приёме документов. Представив документы в Облизбирком, Оксана Николаевна получила официальный статус кандидата в депутаты Государственной Думы.

- Оксана Николаевна Фадина представила документы для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по округу №141 в полном объёме. Сегодня на заседании Избирательной комиссии Омской области будет дано разрешение на открытие специального избирательного счета, - пояснил секретарь Облизбиркома Александр Христолюбов.

Ранее Оксана Фадина стала бесспорным лидером предварительного электронного голосования партии «Единая Россия» по отбору претендентов для выдвижения в депутаты Государственной Думы VIII созыва. Она набрала 18 329 голосов по 141-му избирательному округу и 41 264 голоса по Омской области в целом. После этого её кандидатуру утвердил всероссийский съезд партии, прошедший 19 июня в Москве. Федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам партия передала в Центральную избирательную комиссию.

На сегодняшний день в Избирательную комиссию Омской области уже несколько человек подали документы для выдвижения в депутаты Госдумы. Три из них - члены партии «ЛДПР»: по одномандатному избирательному округу 139 выдвинут Антон Берендеев, по округу 140 - Кирилл Атаманиченко, по округу 141 - Максим Макаленко. Кроме того, документы подали три кандидата в депутаты Госдумы от «Коммунистической партии Российской Федерации»: по одномандатному избирательному округу 139 выдвинут Андрей Алехин, по округу 140 – Олег Смолин, по округу 141 – Константин Ткачев.

Представление документов для выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы от политических партий продлится до 23 июля.