В недостроенную гостиницу Hilton в Омске уже набирают персонал

Строительство четырехзвездочного отеля идет по плану. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске на набережной Оми рядом с улицей Чехова уже скро появится новая четырехзвездочная гостиница. Ее строят на месте давно опустевшего торгового центра буквально через дорогу от недавно отреставрированной набережной. Работы идут по плану, закончить строительство должны в 2022 году.

- Если все будут выдерживать подписанные договоры, всё будет в порядке, - отметил Илья Фридман. - Уже сейчас занимаемся комплектацией штата, тренировками у себя обслуживающего персонала. Готовимся, чтобы через год с небольшим запускать хилтоновский ресторан. Отправляем людей учиться. Конец третьего квартала следующего года – запуск, - цитирует представителя застройщика пресс-служба областного правительства.

Планируется, что для обслуживания гостиницы из 120 номеров понадобится около 100 человек. Также по задумке архитекторов, на крыше шестиэтажного здания появится кафе с панорамным видом.