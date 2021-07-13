Омич собрал банду черных риэлторов, чтобы зарабатывать на неблагополучных квартирах

Собственникам, отказавшимся продавать квартиры, устраивали невыносимую жизнь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске до суда дошло дело банды черных риэлторов. Ее организатором стал 47-летний владелец агентства недвижимости. Он взял в подельники еще 5 человек, с некоторыми даже заключил трудовые договоры для конспирации.

В обязанности членов банды входил поиск неблагополучных квартир, где собственники или сильно задолжали по платежам или квартира разделена между враждующими наследниками. Риэлторы уговаривали продать жилплощадь по дешевке или обменять на другую. Чаще всего новое жилье вообще было непригодно для жизни. Тем, кто не соглашался на сделку, омичи устраивали настоящий ад: портили имущество, меняли замки, ломали входные двери. Одна из потерпевших даже обращалась после всего за психиатрической помощью.

Когда квартира освобождалась, ее приводили в порядок и продавали через агентство организатора добросовестным покупателям по рыночной стоимости. Так банда обманула семерых человек, заработав на этом 7,3 миллиона рублей. Как уточнили в пресс-службе полиции, два наиболее активных члена банды находятся под арестом, остальные под подпиской о невыезде. Черным риэлторам придется отвечать перед судом по обвинению сразу по нескольким статьям: мошенничество, отмывание денег или другого имущества, приобретенного в результате преступления, принуждение к совершению сделки, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.