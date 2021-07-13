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Общество13 июля 2021 13:27

Омича заставили снести незаконно построенный автосервис

Ему пришлось заплатить и несколько штрафов за сорванные сроки сноса
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич поставил бокс рядом с гаражами и занимался ремонтом автомобилей. Фото: пресс-служба УФССП по Омской области

Омич поставил бокс рядом с гаражами и занимался ремонтом автомобилей. Фото: пресс-служба УФССП по Омской области

В Омске депимущества обратился в суд, чтобы снести шиномонтаж на улице 1-й Разъезд. Как указал истец в заявлении, участок предпринимателю в аренду администрация не сдавала и никаких прав собственности у него на землю нет, поэтому бокс стоит там незаконно. Арбитражный суд Омской области удовлетворил требования мэрии и обязал предпринимателя снести постройку.

Вот только предприниматель не спешил исполнять решение суда. Как уточнили в пресс-службе УФССП, омич несколько раз оплачивал административные штрафы за несоблюдение сроков сноса бокса. Через некоторое время омич все же решил, что штрафы ему платить не выгодно, и проще снести бокс самостоятельно. Это омич и сделал, пригласив судебных приставов, чтобы подтвердить факт снесения шиномонтажки.