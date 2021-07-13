Омская пенсионерка лишилась миллиона, поверив мошенникам

Пенсионерка перевела мошенникам миллион, чтобы ускорить получение несуществующих пособий. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Еще одна омичка стала жертвой онлайн-мошенников. 78-летней женщине позвонила девушка и представилась сотрудницей Центробанка. Мошенница рассказала пенсионерке, что той положена выплата 210 тысяч рублей. Но для получения пособий омичке нужно открыть специальный счет, на котором уже будет 400 тысяч рублей. Но даже так придется подождать две недели. Чтобы ускорить перевод пособий, мошенница предложила удвоить сумму на счету.

Пенсионерка поверила мошеннице и сняла все свои сбережения, среди которых были и 800 тысяч от недавней продажи дачи. За четыре дня пенсионерка положила на счет более миллиона рублей. Женщина даже не усомнилась в том, что поступает правильно не смотря на предупреждения сотрудников салона связи, где она делала переводы. Ей хотелось поскорее получить обещанные выплаты, но ни через 4 дня, ни через две недели с ней никто не связался и не пригласил в банк. По телефону тоже перестали отвечать. После этого омичка и обратилась в полицию. Сейчас, как сообщили в пресс-службе полиции, проводится расследование.