Омич калечил женщин, чтобы забрать их ювелирные украшения

Обвиняемому грозит вплоть до пожизненного заключения. Фото: прокуратура Омской области

В Омске начинается суд над серийным грабителем. В качестве жертв он выбирал женщин – тех, кто слабее и не сможет в случае чего ответить ему силой.

По версии следствия, преступник орудовал в июле прошлого года на Левом берегу. Он выслеживал потерпевших и, зайдя вместе с ними в подъезд, нападал. Отобранные украшения мужчина сдавал в ломбард.

В первый раз он просто сильно избил ограбленную, нанеся ей удары кулаками по голове и телу. Потом и вовсе озверел и начал нападать с ножом. Одну из потерпевших удалось спасти. Вторая от полученных ран скончалась.

– Вину в нападениях мужчина признал, однако пояснил, что убивать потерпевших не желал, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело по существу рассмотрит Омский областной суд. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.