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Общество13 июля 2021 11:35

Ковидом за последние сутки в Омске заразились 332 человека

Выздоравливают почти в три раза меньше людей
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Коронавирус продолжает активно распространяться по Омской области.

Коронавирус продолжает активно распространяться по Омской области.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава, в Омской области за сутки заразились коронавирусом 332 новых пациента. Всего с начала пандемии в регионе насчитали 54 742 заболевших коронавирусом. О плато говорить рано, о сегодня первый день за две недели, когда количество зараженных не выросло, а осталось на прежнем уровне.

Выздоровел 81 человек. За все время пандемии справиться с болезнью удалось 42 879 омичам.

К сожалению, продолжают умирать люди. За сутки в Омске скончались 5 человек, всего с начала пандемии 1 571 человек погибли.

В прививочной компании поучаствовали уже 352 708 человек. Полностью вакцинированы 243 006 человек.

Сегодня в Омске добавили еще 240 мест в стационарах для коронавирусных больных. Сегодня госпитализировали 93 человека.