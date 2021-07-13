Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2021 11:08

Подросток попал в три ДТП, пытаясь вернуть другу машину

Теперь с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подросток доехал до нужного дома, но машину теперь придется чинить.

Подросток доехал до нужного дома, но машину теперь придется чинить.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В запутанной истории разбирались омские полицейские. К ним обратился 26-летний омич, рассказав, что его машину ночью точно кто-то брал без разрешения. Утром хозяин заметил на ней многочисленные вмятины и царапины, которых раньше не было.

Оказалось, история началась накануне, когда омич пригласил 17-летнего подростка поехать к друзьям. Там компания стала выпивать. После того, как хозяин авто заснул, его 29-летний приятель сказал 17-летнему подростку и еще одному гость, что хозяин авто разрешил съездить до магазина за выпивкой. Втроем они доехали до магазина на улице Крымская, но машина попала колесом в канаву. Старшие товарищи купили выпивку и продолжили банкет недалеко от магазина, а подростка отправили вернуть машину, несмотря на то, что юноша был пьян. Пока парень пытался доехать обратно успел столкнуться с припаркованной у дороги Газелью, снести дорожное ограждение и въехать на территорию рынка. Но до дома он все же добрался, оставив машину во дворе, где ее и нашел хозяин.

В полиции на 29-летнего приятеля заявившего омича завели дело об угоне, а также административное дело за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя. С подростком и родителями теперь работают инспекторы по делам несовершеннолетних.