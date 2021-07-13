Подросток попал в три ДТП, пытаясь вернуть другу машину

Подросток доехал до нужного дома, но машину теперь придется чинить. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В запутанной истории разбирались омские полицейские. К ним обратился 26-летний омич, рассказав, что его машину ночью точно кто-то брал без разрешения. Утром хозяин заметил на ней многочисленные вмятины и царапины, которых раньше не было.

Оказалось, история началась накануне, когда омич пригласил 17-летнего подростка поехать к друзьям. Там компания стала выпивать. После того, как хозяин авто заснул, его 29-летний приятель сказал 17-летнему подростку и еще одному гость, что хозяин авто разрешил съездить до магазина за выпивкой. Втроем они доехали до магазина на улице Крымская, но машина попала колесом в канаву. Старшие товарищи купили выпивку и продолжили банкет недалеко от магазина, а подростка отправили вернуть машину, несмотря на то, что юноша был пьян. Пока парень пытался доехать обратно успел столкнуться с припаркованной у дороги Газелью, снести дорожное ограждение и въехать на территорию рынка. Но до дома он все же добрался, оставив машину во дворе, где ее и нашел хозяин.

В полиции на 29-летнего приятеля заявившего омича завели дело об угоне, а также административное дело за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя. С подростком и родителями теперь работают инспекторы по делам несовершеннолетних.