«Слышались крики о помощи»: Поймали омича, который избил девушку в отеле

Подозреваемого задержали росгвардейцы. Фото: пресс-служба Росгвардии

Накануне в одной из омских гостиниц случился настоящий переполох. Администратор услышала крики о помощи из номера и поспешила вызвать охрану. Из номера выбежал мужчина и попытался скрыться. Следом за ним вышла женщина и рассказала администратору, что сбежавший ее избил после неприятного разговора.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали омича на парковке у гостиницы. Он отрицал свою причастность к избиению, но женщина упорно указывала на него. Она уточнила, что мужчина бил по лицу и груди. От медицинской помощи омичка отказалась, а задержанного омича отправили в полицию. Дальше в конфликте будут разбираться правоохранители.