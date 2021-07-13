Карантин по нематоде упразднили

Управление Россельхознадзора по Омской области на общей площади 199,51 га в июле упразднило три карантинные фитосанитарные зоны и отменило карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens). Это связано с тем, что очаги карантинного объекта были полностью ликвидированы.

Данные фитосанитарных обследований специалистов Управления Россельхознадзора по Омской области показывали, что карантинный объект отсутствует на земельных участках уже в течение трех лет, то есть с 2019 по 2021 год.

Напомним, что ранее Управлением был наложен карантин на 29,46 га в Никольском сельском поселении Тюкалинского района, Крутинском городском поселении и Оглухинском сельском поселения Крутинского района. Общая площадь последних трех территорий составила более 170 га.