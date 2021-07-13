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Общество13 июля 2021 10:14

Омичи пожаловались на двор, заросший аварийными деревьями

Опасный участок там даже огородили лентой, но никаких действий больше не предприняли
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На деревьях даже повесили объявления: «Осторожно, аварийное дерево. Просьба не ставить машины»

На деревьях даже повесили объявления: «Осторожно, аварийное дерево. Просьба не ставить машины»

Фото: ВКонтакте

В целом омичи всегда выступали за сохранение деревьев. Горожане активно протестовали против вырубки деревьев на стройплощадках и аллеях, но вот во дворе одного из домов по улице Рождественского ситуация сложилась совершенно иначе. Там люди наоборот просят спилить деревья.

Почти все деревья во дворе уже очень старые.

Почти все деревья во дворе уже очень старые.

Фото: ВКонтакте

Местные жители жалуются на то, что почти каждое дерево во дворе – аварийное. Они даже поделились фотографиями, на которых видно, что почти вся пешеходная территория огорожена лентой. Старые деревья правда опасно наклоняются к земле, а некоторые уже практически упали.

Местные жители говорят, что с деревьев постоянно падают большие ветки.

Местные жители говорят, что с деревьев постоянно падают большие ветки.

Фото: ВКонтакте

- За пятьдесят лет никто не кронировал деревья, падают огромные стволы! Чего ждут, когда кого-нибудь задавить насмерть? Огородили лентами и уже два месяца никто ничего не делает. ЖЭК говорит, что территория не его, администрация просто никак не реагирует, - жалуются омичи.