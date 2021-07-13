Омичи пожаловались на двор, заросший аварийными деревьями

На деревьях даже повесили объявления: «Осторожно, аварийное дерево. Просьба не ставить машины» Фото: ВКонтакте

В целом омичи всегда выступали за сохранение деревьев. Горожане активно протестовали против вырубки деревьев на стройплощадках и аллеях, но вот во дворе одного из домов по улице Рождественского ситуация сложилась совершенно иначе. Там люди наоборот просят спилить деревья.

Почти все деревья во дворе уже очень старые. Фото: ВКонтакте

Местные жители жалуются на то, что почти каждое дерево во дворе – аварийное. Они даже поделились фотографиями, на которых видно, что почти вся пешеходная территория огорожена лентой. Старые деревья правда опасно наклоняются к земле, а некоторые уже практически упали.

Местные жители говорят, что с деревьев постоянно падают большие ветки. Фото: ВКонтакте

- За пятьдесят лет никто не кронировал деревья, падают огромные стволы! Чего ждут, когда кого-нибудь задавить насмерть? Огородили лентами и уже два месяца никто ничего не делает. ЖЭК говорит, что территория не его, администрация просто никак не реагирует, - жалуются омичи.