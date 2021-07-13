В Новосибирске поймали омича с крупной партией наркотиков

Чтобы спрятать наркотики, омич зашил их в подушку. Фото: пресс-служба УМВД по Новосибирской области

В Новосибирске задержали 47-летнего омича с крупной партией наркотиков. Он направлялся на «Жигулях» из Омска в соседний город с полукилограммовым свертком наркотиков, спрятанным в подушке. Его задержали полицейские на парковке рядом с жилым домом. Как уточнили в пресс-службе новосибирской полиции, омича подозревают в том, что он полгода перевозил наркотики между городами.

После экспертизы выяснилось, что омич вез 518 граммов чистого карфентанила. Это синтетический наркотик, применяющийся внутривенно. Он вызывает быстрое привыкание и при употреблении дает чувство эйфории и защищенности. Партии, которую вез омич, хватило бы на 200 тысяч разовых доз. Сейчас наркокурьер находится под стражей, его обвиняют по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Расследование продолжатся.