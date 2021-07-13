Омич устроил стрельбу в райцентре из-за драки с местными

Омич поехал в райцентр погулять, а стал участником драки. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Полиции разбираются в обстоятельствах конфликта между омичами и жителями Кормиловки. Все произошло в минувшие выходные. Тогда 26-летний омич собрался с компанией друзей поехать в Кормиловку. Молодые люди весь день проели в райцентре, а вечером на улице Ленина встретили компанию местных. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Чтобы ее остановить омич достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Местные выстрела не испугались, а наоборот бросились на омича, начали его избивать. Чтобы защититься омич выстрелил один раз в 18-летнего парня, а потом трижды в 25-летнего. После этого драка закончилась, а омичи уехали в город. Хозяин пистолета обратился в больницу, где ему поставили диагноз перелом верхней челюсти.

В больницу попали и два расстрелянных жителя Кормиловки. Омич попал в грудь и живот. Местная полиция опросила парней связалась с омичом. Он не стал прятаться, а также добровольно отдал пистолет из которого ранил противников. Сейчас проводится проверка, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, уточнили в пресс-службе полиции.