«Ростелеком» проанализирует разговоры с помощью искусственного интеллекта

«Ростелеком» предлагает сибирским корпоративным клиентам заняться «Аналитикой речи», чтобы контролировать качество работы операторов через анализ телефонных разговоров с клиентами. Новый сервис основан на технологиях распознавания речи и искусственного интеллекта, который работает с виртуальной АТС «Ростелекома» при включенной опции «Запись разговоров».

Виртуальная АТС — это организация телефонии через интернет с функциями переадресации, распределения и записи звонков. Услуга быстро подключается и не требует дополнительных затрат на оборудование. Абоненты могут самостоятельно управлять телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса.

«“Аналитика речи” позволяет анализировать входящие и исходящие звонки по ключевым словам, эмоциям и стилю речи. При этом контроль происходит автоматически, что исключает субъективность оценки и человеческий фактор. Услуга работает на повышение лояльности и помогает предотвратить конфликтные ситуации. Например, при анализе сделать акцент на такие слова и фразы, которые будут сигнализировать о том, что клиент остался доволен решением его проблемы. По итогам можно поощрять сотрудников, получающих благодарности и положительные оценки. Точно так же удобно работать и с жалобами», — рассказал Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.

Гибкое управление параметрами аналитики доступно в личном кабинете услуги «Виртуальная АТС». Данные можно выгружать и просматривать статистику и транскрибированные разговоры, анализировать отдельные части или весь диалог. При этом возможно использовать преднастроенные отчеты и словари или создавать их самостоятельно под конкретные задачи.

До 13 августа подключить услугу можно на выгодных условиях: в течение 30 дней «Аналитика речи» будет предоставляться бесплатно. После окончания акции каждая минута анализируемой речи обойдется в один рубль. Узнать подробную информацию можно на сайте и по телефону 8 800 200 30 00.

Для справки: В июле 2021 года число абонентов виртуальной АТС «Ростелекома» превысило 500 тысяч человек. Рост востребованности услуги эксперты объясняют ее развитым функционалом и высокой производительностью. Третий год подряд «Ростелеком» лидирует по числу компаний-клиентов виртуальной АТС согласно данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг». Рост по количеству компаний-клиентов в 2020 году составил 28% по сравнению с предыдущим годом. Выручка «Ростелекома» увеличилась на 32%.