25-летнему омичу, изнасиловавшему и задушившему 79-летнюю пенсионерку, грозит пожизненное заключение

Убийство произошло на севере Омской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Особо тяжкое преступление совершил 25-летний житель деревни Никольск Знаменского района Константин Фокин. Он вломился в дом к 79-летней пенсионерке. Пьяный сосед потребовал занять ему денег. После отказа напал на свою жертву, изнасиловал и задушил. Потом вытащил из комода 9,5 тысяч рублей, которые пожилая женщина отложила на покупку дров, и скрылся.

– Тело пенсионерки обнаружил сосед. При задержании Фокин, освободившийся из мест лишения свободы в июне 2020 года, отрицал свою причастность к преступлению, выдвигая свою версию смерти бабушки, – рассказали подробности в пресс-службе областного СУ СК. – Однако при осмотре места происшествия следователи обнаружили пустой кошелек, на котором с помощью цианокрилатовой камеры были выявлены потожировые следы пальцев рук подозреваемого. После предъявления улики Фокин сознался в содеянном.

Рецидивиста будут судить по четырем статьям: грабеж, разбой, а также убийство, сопряженное с разбоем и покушение на убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем.

– Вину в совершенных деяниях мужчина признал полностью, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело по существу рассмотрит Омский областной суд. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.