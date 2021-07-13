Гидромет: Омичи полмесяца дышали выбросами

Выбросы больше всего ощущались в Центральном районе. Фото: пресс-служба УГМС по Омской области

В прошлом месяце омичи действительно активно жаловались на выбросы. Горожане замечали их преимущественно по ночам. Фиксировали загрязнения воздуха и минприроды, причем несколько дней подряд.

В Обь-Иртышском УГМС подвели итоги наблюдений за июнь. Оказалось, что ровно 15 дней над Омском накапливались вредные выбросы. Больше всего не повезло жителям центрального округа. Там за месяцв в целом был высокий уровень загрязнения воздуха, повышенный уровень зафиксировали в Советском и Октябрьском округах, а низкий уровень загрязнения был в Ленинском и Кировском округах.

В центральном округе синоптики фиксировали наличие в воздухе диоксида азота и формальдегида, в Советском округе дышали фенолом и хлороводородом, а в Октябрьском – этилбензолом.