«Переболело 70% состава облправительства»: Бурков рассказал, почему вакцинировался от коронавируса

Александр Бурков болел коронавирусом прошлой осенью. Фото: скриншот видео

Губернатор Александр Бурков дал очередное интервью «12 каналу». Одной из главных тем стало обсуждение вакцинации от коронавируса в регионе.

Глава сам переболел ковидом прошлой осенью, постоянно следил за уровнем антител в организме. Как только он снизился, сделал прививку. Кроме того, вакцинировались практически все его близкие. Например, обе мамы – родная и теща – привились еще в начале года и перенесли вакцину хорошо.

– В правительстве 70% состава уже переболело. Моя позиция всегда была – вакцинироваться, – заявил Бурков. – Единственное, у кого высокий уровень антител или медицинские какие-то противопоказания, какие-то особенности, заболевания, тогда эти люди не вакцинируются. Остальные должны. 70% – большая цифра. А от решений, принимаемых этими людьми, зависят судьбы сотен тысяч человек. Есть полная ответственность исполнительного органа власти. От работы правительства зависит обеспечение лекарствами больниц, обеспечение финансовыми ресурсами – то, что сегодня подпитывает систему здравоохранения и обеспечивает её жизнестойкость