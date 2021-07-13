Строительство газопровода-отвода и ГРС стартовало в Омской области

Строительство газопровода-отвода длиной 300 м и газораспределительной станции (ГРС) «Налимовская» началось в Называевском районе Омской области.

Ввод объектов в эксплуатацию позволит газифицировать 166 домовладений и 4 котельных в селе Налимово. В настоящее время на месте строительства осуществляется отсыпка площадки ГРС. Завершение строительства намечено на декабрь 2021 г.

Сооружение объектов предусмотрено Программой развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Компания построит более 250 км газопроводов-отводов и семь газораспределительных станций (ГРС). От них и уже действующих ГРС будет проложено около 360 км межпоселковых газопроводов. В результате будут созданы условия для газификации 45 населенных пунктов в Большереченском, Кормиловском, Москаленском, Называевском, Одесском, Оконешниковском, Омском, Тюкалинском и Шербакульском районах.