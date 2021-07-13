Прокуратура проверит, почему улетел детский батут в Омске

Повезло, что на аттракционе не было детей. Фото: ВКонтакте

Накануне в Омске произошел инцидент из-за которого могли пострадать дети. На парковке у торгового центра «Фестиваль», видимо, плохо закрепили детский батут. Сильные порывы ветра подняли аттракцион в воздух, пронесли несколько метров и бросили на машины. К счастью, никто не пострадал.

В прокуратуре Кировского округа по этому факту начали проверку, в ходе которой проверят правильность эксплуатации батута, соблюдение всех норм его использования.

- В случае выявления нарушений закона будет решен вопрос об ответственности лиц, допустивших нарушения, а также принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение, - отметили в пресс-службе ведомства.