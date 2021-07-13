Объекты «Росводоканал Омск» посетили магистранты ОмГАУ

Обучающиеся 1 курса магистратуры «Природообустройство и водопользование» Омского государственного аграрного университета побывали на Ленинской очистной водопроводной станции (ЛОВС) и очистных сооружениях канализации. Инженер-технолог Дмитрий Соколовский провёл экскурсию на сооружениях ЛОВС и рассказал об основных этапах очистки и подготовки питьевой воды и о том, как подаётся вода горожанам.

Омич Иван Миронов знает, что в городе вода хорошего качества. Он много путешествует и отмечает, что не во всех городах России воду можно пить и использовать для приготовления пищи сразу из-под крана.

- Мне всегда было интересно посмотреть, как работает наш водоканал, и вот я впервые побывал в цехе водоподготовки. Масштабы, конечно, впечатляют! Очень интересно было узнать, как проходит очистку речная вода и какие компоненты для этого требуются. Я с уверенностью и далее буду всем говорить, что омскую водопроводную воду можно пить смело, - рассказал Иван Миронов.

Экскурсии для студентов высших и средних учебных заведений проводятся сотрудниками водоканала в течении всего года. Кроме Ленинской очистной водопроводной станции учащиеся выезжают на очистные сооружения канализации, где они узнают как осуществляется очистка стоков.

Будущие выпускники вузов и ссузов знакомятся с омским водоканалом в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». А для школьников проводятся мероприятия «Хранители воды», на которых активисты молодёжного совета проводят экологические уроки.