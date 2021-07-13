В Омске появится еще 500 коек под ковид

В Омске введут еще почти 500 коек для коронавирусных больных. Фото: Алиса ТИТКО

В последнее время заболеваемость коронавирусом в Омской области только растет. Каждый день фиксируют более 300 новых случаев заражения. Все больше людей отправляются в ковидные госпитали, и мест понемногу начинает нехватать. На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в Омской области занято уже более 90% ковидных мест.

Сегодня минздрав сообщил, что в Омской области появится почти 500 дополнительных мест в коронавирусных стационарах. 240 мест добавят в городе, а 250 в районных больницах. Как уточнили в ведомстве, места перепрофилируют в ГБ №17 и ГБ №7, в области дополнительные места для ковидных больных появятся в Тарской, Калачинской, Исилькульской, Полтавской, Москаленской, Муромцевской, Щербакульской и Саргатской районных больницах.