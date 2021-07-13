Вакцинированный человек неопасен для окружающих, но маску носить надо: Омичам объяснили, зачем это делать

Сейчас можно приыиться даже в крупных торговых центрах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный внештатный эпидемиолог Омской области, профессор ОмГМУ Владимир Стасенко ответил на самые распространенные вопросы о вакцинации от коронавируса.

В частности рассказал, почему маски надо временно носить даже привитым. Для окружающих такие люди уже не прндставляют опасности. Однако в период, когда формируется иммунитет к вирусу (28 дней при вакцинации «ЭпиВакКороной» и 42 дня – «Спутником V»), при контакте с зараженным можно заболеть.

Впрочем, носить имееь смысл далеко не все маски.

– Тут еще надо понимать, что именно человек носит в качестве защиты. Если не ошибаюсь, гигиенические маски дают лишь 7–8 % защиты, медицинские – 50 %. Единственная серьезная защита – респиратор 2-го класса, дающий 95 % защиты, или респиратор 3-го класса (99 % защиты), – пояснил Владимир Стасенко.