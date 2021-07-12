На парковке у «Фестиваля» в Омске сдуло детский батут

В момент полета батут, к счастью, оказался пустым. Фото: ВКонтакте

Сегодня в Омске чуть не повторилось барнаульское ЧП. Этим летом там сдуло детский батут, на котором находились дети. Его подняло в воздух ненадолго и отбросило на трамвайные пути. Пострадали два ребенка.

Похожий случай, по словам очевидцев, произошел сегодня на Левом берегу на парковке у торгового центра «Фестиваль». Там детский батут тоже снесло ветром и бросило на припаркованные автомобили.

- Вот так, батут полетел и на тачки приземлился, - рассказывает автор ролика. К счастью, никто не пострадал, и на аттракционе в момент происшествия не было детей.