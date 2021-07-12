«Привитые могут заразиться, но риск тяжелого течения болезни снижается в 25 раз»: Главный омский эпидемиолог – о вакцинации от коронавируса

Владимир Стасенко объяснил, почему так важно вакцинироваться. Фото: vk.com/sib_pressclub

Главный внештатный эпидемиолог Омской области, декан медико-профилактического факультета ОмГМУ, доктор меднаук, профессор, завкафедрой эпидемиологии Владимир Стасенко специально провел пресс-конференцию, чтобы ответить на наиболее важные вопросы о коронавирусе и о прививках от этой инфекции.

Он сравнил биологическую опасность, которой подвергают себя невакцинированные люди с нахождением в машине, вылетевшей на встречную полосу. Кроме того, специалист считает: чем больше непривитых людей, тем вероятнее риск возникновения новых модификаций вируса. Просто так сам по себе ковид уже не отступит.

– Заражение коронавирусом даже привитого человека возможно, если зараженный и вакцинированный взаимодействовали длительное время без средств защиты, – объясняет Владимир Стасенко. – Максимальная защищенность организма достигается через 42 дня после первой прививки «Спутника». Если в течение этих 42 дней происходит контакт с больным, есть риск заразиться. Но, как показали наблюдения этих шести месяцев, риск перенести заболевание в тяжелой форме у привитого человека в 25 раз ниже, чем у непривитого.